Galleria Limina, Giannetta(FI): “Ottima proposta della Regione, ora tocca ad Anas”

“Si configura la soluzione ideale per la Piana e la Locride e i collegamenti tra lo Ionio e il Tirreno”. Lo dichiara il Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI).

“Insieme al Consiglio regionale tutto, che ha votato all’unanimità la mia mozione che impegnava la Giunta regionale a interloquire con Anas sulla questione dei lavori sulla Galleria Limina, sapevamo - continua il Consigliere - che con il Presidente Occhiuto si sarebbe individuata la migliore soluzione possibile alle condizioni più sicure".

"Infatti, il Tavolo istituito dalla Regione con Anas, dopo il lavoro incessante di questi mesi, è giunto a formulare una proposta ideale per scongiurarne la chiusura e, - continua ancora Giannetta - garantire la sicurezza e la viabilità di un’arteria così importante e strategica per la provincia di Reggio Calabria e per la Calabria tutta".

"La prolungata chiusura per lavori sembrava inevitabile, ma lo schema sviluppato dal Dipartimento della Regione, che non impedisce la circolazione in Galleria durante i lavori, se non nelle ore notturne e mai per i mezzi di sicurezza e le ambulanze, supera le aspettative e - sottolinea Giannetta - non può che soddisfare tutti, anche i più scettici".

"Attendiamo che l’Anas accolga lo schema regionale, in modo che i collegamenti tra lo Ionio e il Tirreno possano subire il minor impatto possibile, su sicurezza e viabilità. Siamo fiduciosi - conclude Giannetta - di poter raggiungere anche questo importante obiettivo”.