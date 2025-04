Festività pasquali, esodo: Anas interrompe lavori nelle gallerie Limina e Torbido

In previsione dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti attesi in occasione delle prossime Festività Pasquali, in corrispondenza dei giorni di esodo, l'Anas sospenderà i lavori di riqualificazione delle gallerie Limina e Torbido lungo strada statale 682 'Jonio Tirreno', in provincia di Reggio Calabria.

Nel dettaglio, a partire dalla notte di venerdì 18 e fino alla notte di lunedì 21 compresa, le gallerie rimarranno aperte al traffico, con il solo mantenimento del senso unico alternato all'interno della Torbido, così da garantire una maggiore fruibilità anche notturna dell’importante infrastruttura viaria.

Permane l'apertura al traffico nelle notti di tutti i week end tra sabato e domenica. Le modalità e la gestione degli interventi sono state condivise con le Istituzioni regionali e gli Enti locali competenti con la condivisione della Prefettura di Reggio Calabria.