Isola, giovani mettono in salvo tartarughe caretta caretta

“I bambini che rispettano gli animali, saranno adulti migliori” . A dirlo è uno studio di un gruppo di Psicologici dell’Università di Cambridge e noi non possiamo che essere d’accordo. Anche se in questo caso non parliamo di bambini ma di ragazzi, è doveroso sottolineare l’altruismo e la sensibilità dimostrata da Gianmarco, Riccardo, Vincenzo, Cristian, Luigi, Carmine, Andrea, Daniel e Pasquale, gruppo di giovanissimi di Isola Capo Rizzuto".

"Questi ragazzi, qualche giorno fa, si sono imbattuti in un’avventura davvero particolare e unica: mentre passeggiavano sul lungomare di Capo Rizzuto hanno visto schiudere le uova di decine di tartarughe caretta caretta. Alcune esse erano arrivate sul lungomare e rischiavano di essere calpestate, altre faticavano a muoversi, cosi i ragazzi le hanno riportate in spiaggia e le hanno protette in attesa dell’arrivo degli uomini del Wwf, allertato dagli stessi ragazzi, che hanno poi fatto il resto".

"E’ doveroso da parte mia ringraziare, a nome dell’intera Amministrazione di tutta la cittadina, i ragazzi per la sensibilità dimostrata verso gli animali e in generale verso il territorio e verso l’ambiente e per la prontezza con la quale sono riusciti a gestire la situazione".

E' quanto comunica il sindaco di Isola Capo Rizzuto, Maria Grazia Vittimberga.