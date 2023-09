Emergenza sbarchi, 630 migranti arrivati in Calabria da Porto Empedocle

Seicento trenta migranti sono arrivati oggi nel porto di Reggio Calabria, a bordo del traghetto Paolo Veronesi, della Siremar, che li ha trasportati da Porto Empedocle, nell’agrigentino, in Sicilia, fino al molo di levante dello scalo calabrese.

Tra gli stranieri - di nazionalità tunisina e subsahariana e tra cui anche diversi minori, molti dei quali non accompagnati - alcuni casi di scabbia, sebbene le condizione generali di salute sarebbero buone.

Sulla banchina, intanto, la Polizia ha eseguito l’identificazione di 331 migranti, mentre per i rimanenti 299 la procedura era stata già effettuata a Porto Empedocle.

Quanto al loro collocamento, 225 saranno ospitati nel capoluogo dello Stretto, precisamente a Gallico, dove è stato allestito un centro di prima accoglienza e dove ci sono ancora 181 migranti dello sbarco avvenuto nei giorni scorsi; una settantina, nelle prossime ore, saranno però trasferiti in altri centri di accoglienza calabresi.

Quanto agli altri, e così come deciso dal Ministero dell’Interno, verranno trasferiti in pullman in 100 a Vibo Valentia, 80 a Crotone, altrettanti a Roccella Jonica, 109 ad Ardore, 36 a Stilo e 80 a Roccella Jonica.