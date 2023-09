Migranti, Occhiuto: “Ogni Regione faccia il suo, pronti ad ospitare Cpr”

Roberto Occhiuto

"La Calabria, come anche la Sicilia, regioni di frontiera dell’Italia sul Mediterraneo, affronta da tempo, e in modo particolare negli ultimi due anni, i sempre più costanti flussi di migranti che arrivano nel nostro Paese. E lo ha fatto sempre con grande senso di responsabilità e con sana solidarietà, grazie alla generosità dei nostri sindaci e delle comunità locali". Lo afferma in una nota Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.

"Giudico positivamente le decisioni sull’immigrazione che sta assumendo il governo, contenute all’interno di una cornice europea, per regolare l’accoglienza ma anche per estendere la possibilità di permanenza fino a 18 mesi per procedere con il rimpatrio di coloro che non hanno diritto alla protezione internazionale" afferma poi. "Ma questo, vista anche l’emergenza delle ultime settimane, è il tempo della responsabilità da parte di tutti i territori".

"Se il governo vorrà aprire uno di questi Centri in Calabria non mi opporrò, e mi auguro che anche nel resto del Paese nessuno si tiri indietro" dichiara in conclusione. "Così come l’Italia chiede agli altri Paesi europei una condivisione nella gestione dell’emergenza, anche da noi occorre che tutte le Regioni facciano la propria parte senza scaricare il peso di questa crisi solo sui territori di frontiera".