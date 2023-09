Brutto incidente sulla Statale 106: carambola di tre auto, cinque i feriti

Cinque persone sono rimaste ferite a seguito di un brutto incidente che ha coinvolto tre auto che viaggiavano lungo la Strada Statale 106, in provincia di Catanzaro. Il sinistro si è verificato nel pomeriggio, e sono in corso i dovuti accertamenti per tentare di ricostruire cosa sia successo.

Fatto sta che tra le località di Pietragrande e Calalunga - al chilometro 173,7 - i tre mezzi hanno finito per scontrarsi uno dopo l'altro, bloccando l'intera carreggiata. Sul posto è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso, assieme al personale medico del 118 ed alle forze dell'ordine. Presenti anche delle squadre dell'Anas.