Tragedia sulla 106, auto si scontra contro autobus: un morto e diversi feriti

Un gravissimo incidente stradale si è verificato circa un'ora fa - attorno alle 16:10 - lungo la Strada Statale 106 nei pressi del comune di Badolato, nel catanzarese. Per motivi ancora non del tutto chiari, è avvenuto uno scontro tra un'auto ed un autobus extraurbano.

Nulla da fare per il conducente dell'auto, un settantenne morto sul colpo, mentre è gravemente ferita la passeggera che era in auto con lui, che è stata estratta dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco e trasferita d'urgenza in ospedale. Feriti, seppur in modo non grave, diversi passeggeri a bordo del pullman.

Sul posto è stato necessario l'intervento di diverse ambulanze del 118 per prestare soccorso a tutti i feriti. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Notevoli i disagi al transito in quanto l'intero tratto di strada è ancora completamente bloccato.