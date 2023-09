Sbarchi. Lampedusa al collasso, trasferiti in Calabria 569 migranti

È arrivato nella tarda serata di ieri, nel porto di Reggio Calabria, il traghetto Paolo Veronese, della compagnia Siremar, che ha trasportato fino in Calabria 569 migranti che erano a Lampedusa.

Come noto l’hotspot siciliano è al collasso, sovraffollato a causa dei numerosi sbarchi avvenuti negli ultimi giorni, pertanto si è reso necessario alleggerire la struttura trasferendo, appunto, parte degli stranieri in altre regioni.

I migranti, tra cui vi sono diverse donne e minorenni, alcuni dei quali anche non accompagnati, e tutti in buone condizioni fisiche, in 389 restano a Reggio ospitati in vari centri d’accoglienza (130 a Roccella e 30 a Siderno), mentre i rimanenti 180 sono stati trasferiti in un’altra struttura a Vibo Valentia.

Le operazioni di assistenza nel capoluogo dello Stretto, come di consueto sono state coordinate dalla Prefettura di Reggio Calabria.