Crotone. Blitz ad Acquabona, beccato in bagno a nascondere quasi un chilo di droga

Dopo il recentissimo sequestro di eroina (QUI), un altro importante risultato è stato conseguito dagli uomini della Questura di Crotone che hanno messo le mani su quasi un chilo di droga, tra cocaina e hashish, arrestando per questo un 39enne del capoluogo.

Gli agenti della Mobile, insieme ai colleghi delle volanti, sono entrati in azione nel quartiere Acquabona perquisendo un’abitazione, dopo aver notato nelle immediate vicinanze dei movimenti sospetti di soggetti noti.

All’interno, nel bagno di casa, hanno così sorpreso un uomo proprio mentre stava nascondendo in un tubo diversi involucri chiusi ermeticamente.

Il soggetto è stato bloccato e recuperate le confezioni si è scoperto contenessero 252 grammi di cocaina e 700 di hashish. Nel corso del controllo si è trovato anche del materiale per il confezionamento delle dosi, consistente in due bilancini elettronici e numerosi ritagli di cellophane, oltre ad una patente di guida risultata rubata.

L’uomo, denunciato per detenzione al fine di spaccio di stupefacenti e per ricettazione, è stato tratto in arresto ed associato presso la Casa Circondariale di Crotone.