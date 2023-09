Crotone. Judo, 50anni al servizio dello sport: “Menzione Speciale” per Aldo Brugellis

Aldo Brugellis

Momenti di grande commozione, questa mattina, al Palakro nel corso del Trofeo Milone organizzato dalla Judo Calabro Brugellis e patrocinato dal Comune di Crotone.

Nel corso della kermesse sportiva con la presenza del meglio del judo nazionale si è svolta la cerimonia di conferimento della “Menzione Speciale” ai sensi del Regolamento delle Benemerenze Civiche del Comune, conferita dalla Giunta su proposta dell'assessore allo Sport Luca Bossi, al professore Aldo Brugellis.

Nella pergamena che il sindaco ha consegnato a Brugellis è riportata la motivazione: “Per i 50 anni di dedizione al mondo dello sport e del Judo. Identificato come il “maestro di Judo” della città di Crotone, con il suo impegno e la sua passione ha fatto emergere tantissimi atleti portandoli ai più alti livelli nazionali ed internazionali. Protagonista della crescita non solo sportiva di tanti giovani della città di Crotone. Un autentico testimone dei valori dello sport”.

La cerimonia, alla quale con il sindaco e l’assessore Bossi ha partecipato il presidente nazionale della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Domenico Falcone, si era aperta con l’inno nazionale e l’accensione del tripode

Brugellis era particolarmente commosso nel ricevere il riconoscimento, quanto mai meritato per quello che ha rappresentato per intere generazioni di crotonesi.

“50 anni al servizio dello sport, intere generazioni sono cresciute con i suoi insegnamenti, portando centinaia di ragazzi a percorrere percorsi di vita sul modello del rispetto, della dedizione e dell’impegno, valori questi che sono incardinati nella disciplina del judo” ha detto l’assessore Bossi.