Roccella, rinchiusa in casa dal compagno: soccorsa e liberata dai Carabinieri

Una vicenda inquietante quella scoperta dai Carabinieri della stazione di Roccella Jonica, che nei giorni scorsi hanno tratto in arresto un uomo - trentaseienne del posto - per sequestro di persona. Il tutto è stato scoperto casualmente dai militari, impegnati in un normale servizio di pattugliamento del centro storico del paese.

Proprio durante l'attività i militari hanno notato una ragazza che, affacciata ad una finestra, gesticolava verso di loro attirandone l'attenzione. È stata poi la stessa a riferire di essere rinchiusa in casa da diversi giorni, per volere del suo compagno.

I Carabinieri hanno così accertato la situazione, scoprendo che effettivamente la giovane - ventisettenne anche lei del posto - era chiusa a chiave e non aveva possibilità di lasciare autonomamente l'abitazione. Atteso il rientro dell'uomo, unico ad avere le chiavi, la malcapitata è stata prontamente liberata.

Discorso diverso per il trentaseienne, che è stato tratto in arresto e trasferito nel carcere di Locri.