Incendio nella notte ad Aieta, danneggiata chiesa settecentesca

Paura questa notte ad Aieta, dove un incendio ha interessato la chiesa di Santa Maria della Visitazione provocando diversi danni. L'edificio era stato oggetto di restauro appena un anno fa, ma le fiamme hanno provocato danni sia alle pareti che al coro ligneo risalente al '700.

L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di estinguere le fiamme prima che si propagassero agli oggetti sacri, ed a mettere in sicurezza l'edificio. Da un primo sopralluogo sarebbe emerso come le fiamme siano nate da un malfunzionamento dell'impianto elettrico. Sono ancora in corso le stime sui danni.