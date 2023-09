Controlli nel cosentino, una denuncia e tre segnalazioni per droga

Una perquisizione eseguita dai carabinieri di Luzzi in casa di un 48enne del posto, con l’aiuto del cane “Enno” del Nucleo cinofili di Vibo, ha portato a ritrovare nel giardino cinque piantine di canapa indiana ed all’interno 21 grammi di marijuana già essiccata e pronta per essere confezionata e venduta al dettaglio.

Ma non solo, i militari hanno scovato anche un barattolo con dentro 12 grammi di hashish ed 18 semi di pianta canapa, pronti per essere piantati.

La droga è stata ovviamente sequestrata insieme al materiale per il confezionamento e la pesatura, mentre pe l’uomo è scattata la denuncia in stato di libertà per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.

In un altro servizio, poi, eseguito sempre nel cosentino, in particolare tra Rende, Acri, Rose e Lattarico i militari hanno segnalato alla Prefettura sette persone, tutte d’età compresa tra 18 e 38 anni, come assuntori di stupefacenti: dopo una perquisizione personale sono state sorprese nel complesso con 17 grammi di marijuana, hashish e cocaina.