Reggio. Perde il controllo della moto: centauro deceduto a Catona

Appena ieri un tragico incidente è costato la vita ad un centauro 47enne, nel crotonese (QUI), quando solo poche ore dopo tardi un altro motociclista, un giovane, è deceduto anch’egli ma a Reggio Calabria.

Il sinistro nella tarda serata di sabato 30 settembre, nel quartiere di Catona, dove la vittima, 31enne di Taurianova, a bordo della sua moto, per cause che sono ancora in fase di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo finendo contro alcuni ostacoli fissi.

Pronto l’intervento dl 118 ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare, mentre sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per i rilievi utili alla ricostruzione dell’accaduto.