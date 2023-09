Incidente mortale sulla Statale 107: motociclista perde la vita

Tragedia nel primo pomeriggio odierno lungo la Strada Statale 107, dove un motociclista ha perso la vita dopo un incidente stradale. Il tutto è accaduto nei pressi del chilometro 101,4 ricadente nel comune di Caccuri, nell'alto crotonese: sono ancora in corso di accertamento le dinamiche dell'incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi.

Sul posto il personale medico del 118, che purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche le forze dell'ordine e squadre dell'Anas, impegnate nella gestione del traffico (notevolmente rallentato) e nella messa in sicurezza della strada.