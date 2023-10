Domenica di sbarchi, 46 migranti soccorsi al largo del crotonese

Ancora una giornata di sbarchi, quella di ieri, sulle coste della Calabria: dopo l’arrivo di 61 migranti nel reggino (QUI), un altro carico di vite umane è giunto invece nel porto di Crotone nella serata successiva, intorno alle 9.

Si tratta di 46 profughi, 32 uomini, 5 donne e 9 minorenni con le rispettive famiglie, provenienti da Iran (in 27), Iraq (17) e Palestina (2), e che sono partiti circa cinque giorni fa dalle coste della Turchia.

Sono stati intercettati da una motovedetta della Guardia Costiera mentre viaggiavano a bordo di una barca a vela in difficoltà a circa 80 miglia dalla costa.

Trasbordati tutti sull’unità Sar della Capitaneria sono stati poi accompagnati fin nello scalo del capoluogo pitagorico dove sono stati presi in cura dai sanitari dell’Asp locale e dai volontari della Croce Rossa Italiana: alcuni dei migranti erano infatti con gli abiti bagnati ed in stato di ipotermia, sebbene nessuno ha necessitato del ricovero in ospedale. Sono stati poi traferiti nel centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.