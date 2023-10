Cutro. Bovino cade in un dirupo, recuperato con elicottero dei Vigilfuoco

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Mancavano dieci minuti all’una di questo pomeriggio quando alla sala operativa del comando di Crotone dei vigili del fuoco è arrivata una chiamata che segnalava un bovino caduto in un dirupo in località Rosito, nel territorio di Cutro.

Sul posto è stata inviata una squadra con due automezzi che appena raggiunto il luogo ha visto l’animale che si trovava in difficoltà in una zona impervia.

Per il suo recupero, e la successiva consegna, in buone condizioni, ai proprietari, è stato necessario far intervenire un elicottero Drago del nucleo dei vigilfuoco. L’intervento di soccorso si è concluso alle 19.