Caretta Caretta ferita e sofferente, salvata da un poliziotto crotonese

L'agente Luigi Palmieri con la Caretta Caretta messa in salvo

È stato provvidenziale l’intervento di un poliziotto fuori servizio, per un esemplare di Caretta Caretta messo in salvo ieri nelle acque antistanti San Leonardo di Cutro, nel crotonese.

Nel pomeriggio di domenica, mentre era in mare, l’agente scelto Luigi Palmieri ha notato a circa mezzo miglio dalle costa la tartaruga in grave difficoltà, visibilmente sofferente per un grosso amo conficcato nella bocca.

Dopo essersi avvicinato con cautela, ha compreso subito la gravità della situazione ed è intervenuto tempestivamente assicurando la testuggine e portandola a nuoto fino a riva.

Successivamente è stata allertata la Capitaneria di Porto, che ha coinvolto il WWF per il recupero dell’esemplare, che è stato sottoposto alle cure necessarie.

La Caretta Caretta è una specie protetta e in via di estinzione e ogni intervento a sua tutela rappresenta un prezioso contributo alla conservazione dell’ecosistema marino.