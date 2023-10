Caminia, imbarcazione rischia il naufragio. Interviene la Guardia Costiera

Nella giornata di oggi, mercoledì 4 ottobre intorno alle ore 12.32, la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Crotone ha ricevuto una segnalazione relativa alla presenza di un natante con motore in avaria nelle acque antistanti la località Caminia.

L’unità, in pericolo di incagliarsi per i bassi fondali, si era avvicinata pericolosamente agli scogli della grotta di San Gregorio mettendo a rischio di naufragio il diportista, che nel frattempo aveva anche perduto i remi in mare nel tentativo di mettersi in sicurezza.

Ricevuta la comunicazione, veniva disposto l’invio immediato del mezzo veloce della Guardia Costiera Gc B115, dislocato presso il porto di Catanzaro lido, che procedeva ad intercettare l’unità da diporto.