Catanzaro, sulla canoa si allontanano troppo dalla riva: soccorsi dal nucleo cinofili

Quattro bambini sono stati soccorsi dall'unità cinofila di salvataggio in stazione sulle spiagge di Catanzaro Lido: è successo nel pomeriggio di oggi, quando il gruppetto si è allontanato troppo dalla riva senza riuscire a farvi ritorno.

I ragazzini - a bordo di una canoa con a seguito un gonfiabile - erano infatti sfuggiti al controllo dei rispettivi genitori, che si sono poi recati presso la postazione dell'Anpas Croce Verde di Catanzaro. A quel punto l'unità cinofila è entrata in azione, ed in breve tempo ha portato in salvo l'intero gruppo agganciando e trainando canoa e gonfiabile.

I malcapitati stanno tutti bene e sono stati affidati ai genitori.