In casa gli trovano una Beretta e una Glock, pregiudicato finisce in carcere

Una perquisizione domiciliare, eseguita d’iniziativa dai carabinieri in un’area urbana di Cosenza ad alta densità criminale, ha consentito di trovate ed ovviamente sequestrare due pistole, una Beretta, cal. 7,65 ed una Glock cal. 9x21 con la matricola abrasa, entrambe in perfetto stato d’uso.

Le armi saranno sottoposte ora ad accertamenti tecnici anche per verificare se siano mai state utilizzate per recenti azioni criminali mentre sono scattate le manette, in flagranza di reato, per un 33enne pregiudicato del posto che dovrà rispondere di detenzione illegale di armi comuni da sparo, di cui una clandestina.

Per lui, così come disposto dal magistrato di turno della Procura della Repubblica bruzia, si sono spalancate le porte della casa circondariale locale, dove attenderà l’udienza di convalida.