Politiche sociali, la Città Metropolitana prepara quattro bandi

La Città Metropolitana ha pubblicato quattro importanti avvisi rivolti a selezionare progetti e interventi che interessano minori e giovani in condizione di disagio sociale, la prevenzione e Contrasto alla violenza di genere a sostegno delle donne che hanno subito violenza, le persone anziane e quelle con disabilità.

"Seguendo le linee di mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà, l’amministrazione continua a proporre attività mirate a supportare quanti vivono un particolare momento di disagio o situazioni di estrema difficoltà" ha spiegato il consigliere delegato al Welfare, Domenico Mantegna. "Da sempre, infatti, siamo fortemente convinti che nessuno debba rimanere indietro, soprattutto in un territorio particolarmente fragile come il nostro".

"In questo caso specifico, andiamo incontro ad esigenze concrete e reali di cittadini che hanno necessità di d’essere considerati ed aiutati in maniera sostanziale afferma in conclusione. "Lo facciamo, in alcuni casi, coinvolgendo anche le scuole proprio per fare diffondere e far sedimentare sentimenti di solidarietà, condivisione e assistenza reciproca che devono animare l’azione di ognuno di noi. Un ringraziamento, per l’encomiabile lavoro svolto, lo rivolgo al dirigente Pietro Praticò ed a tutti i funzionari del settore metropolitano alle Politiche sociali".