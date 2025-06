Villa San Giovanni. A gara la realizzazione nuovo Iss Nostro-Repaci

Grazie ai fondi regionali della legge di stabilità 2019, recuperati attraverso un intenso iter burocratico ed amministrativo sotto la supervisione del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà e del delegato all’edilizia scolastica nonché vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, è stato avviata la procedura di demolizione e ricostruzione dell'edificio scolastico Istituto Istruzione Superiore Nostro - Repaci di Via Marconi a Villa San Giovanni.

L’imponente opera che vedrà la luce comincia a prendere forma con la recente pubblicazione della gara d’appalto, mediante procedura aperta, per un investimento del valore complessivo di più di 5,6 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota della Città Metropolitana.

"L’importo dell’appalto - prosegue la nota - rappresenta il valore complessivo dell’appalto stimato “a corpo” e comprende l’espletamento di tutte le attività e i lavori previsti compreso l’opzione dei lavori complementari. Il termine di scadenza della presentazione delle offerte è fissato per il 28 luglio.

"Possiamo dire di aver come amministrazione confermato gli impegni che ci eravamo prefissati di portare avanti, con tutte le difficoltà del caso di specie - afferma il vicesindaco metropolitano Versace con delega all’edilizia scolastica - questa notizia consente di dare risposte concrete alla città e agli studenti e famiglie del territorio di Villa San Giovanni e non solo, consentirà finalmente l’eliminazione dei disagi ed i disservizi presenti da tanti anni . L’istruzione - prosegue il vice Sindaco, rappresenta un valore fondamentale ed irrinunciabile, che coinvolge la parte più importante della popolazione, i giovani che sono il presente e che saranno il futuro del nostro territorio. Noi come amministratori abbiamo la responsabilità di garantire i servizi essenziali dei nostri studenti affinché diventino la futura classe dirigente oltre che società civile del domani".

"Un ringraziamento al settore edilizia ed al suo dirigente Architetto Pino Mezzatesta che con positività e determinazione ha portato avanti la problematica - continua Versace - e tutto l’iter necessario per la concretizzazione di quest’opera così importante. Non va inoltre dimenticata la collaborazione e disponibilità che in questi anni la Dirigente Scolastica Professoressa Spezzano e tutti gli insegnanti della scuola hanno portato avanti garantendo con amore, dedizione e determinazione tutte le attività didattiche nonostante le non poche difficoltà".