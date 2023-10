Incidente alle porte di Crotone: liquido infiammabile invade la strada, due contusi

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Una vettura Grande Punto ed un furgone Ducato che trasportava bombole di gas medicinale, recipienti di etanolo e aria compressa, sono i due mezzi rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto questa sera, intorno alle 20.30, lungo la statale 106, in località Poggio Pudano, all’altezza dell’uscita sud di Crotone.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale, è dovuta entrare in azione anche una squadra di specialisti del nucleo Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico).

I conducenti di entrambi i veicoli sono rimasti contusi e presi in consegna dai sanitari del 118. L’intervento dei pompieri ha permesso di mettere in sicurezza i veicoli, data la fuoriuscita del liquido altamente infiammabile, e della zona circostante. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.