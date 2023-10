Azioni per lo sviluppo economico del territorio: convegno del Rotary Club Cosenza

Loredana Giannicola

Tornano le attività pubbliche promosse sul territorio dal Rotary Club Cosenza Sette Colli. Venerdì prossimo, 20 ottobre, alle 18, presso il Museo dei Brettii e degli Enotri bruzio, si terrà il convegno dal titolo “Cosenza: dalla Città dei sette colli alla Città del futuro - Azioni per lo sviluppo economico del territorio”.

L’evento, che rientra nell’ambito del progetto “Il Rotary per la Cultura”, si colloca nelle linee guida del Rotary International, che ha indicato ottobre quale Mese dello Sviluppo Economico e Comunitario.

I lavori saranno introdotti dai saluti del Presidente del RC Cosenza Sette Colli Francesco Bozzo e vedranno gli interventi di Loredana Giannicola, Coordinatore Regionale Dirigenti Tecnici dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e Provveditore agli Studi della Provincia di Cosenza, che relazionerà sul tema “La scuola nel territorio, per costruire benessere e cultura civile”, e del Prof. Tullio Romita, Coordinatore dei corsi di laurea in Scienze Turistiche presso l’Unical, che parlerà su “PNRR: Idee e risorse per il turismo del territorio cosentino”.

Il Prof. Raffaele Zinno, Docente di Scienza delle Costruzioni all’Università della Calabria e membro del RC Cosenza Sette Colli, svolgerà il ruolo di moderatore.

“Il tema del mese di Ottobre del Rotary International, lo Sviluppo Economico e Comunitario - ha dichiarato Francesco Bozzo - attiene a una delle sei aree d’intervento della Rotary Foundation e della sua azione umanitaria. La nostra iniziativa, che non a caso abbiamo organizzato nel cuore del centro storico di Cosenza, raccoglie le indicazioni rotariane con l’intento di declinarle per il nostro territorio, attraverso due direttrici fondamentali quali la scuola e il turismo. Con la prima - ha concluso Bozzo - si costruisce la società del futuro, con il secondo si valorizzano le risorse naturali che ci circondano.”

A partire dalle 16.30 di venerdì, in occasione del convegno, per tutti i presenti sarà possibile fruire di una visita guidata del Museo.