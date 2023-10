Saccomanno (Lega): “Confermata copertura finanziaria per il Ponte dello Stretto”

"Le promesse si mantengono anche se tanti “gufi” hanno cercato di intralciare un cammino virtuoso e fondamentale per la crescita del Sud e dell’Italia. La sinistra ha cercato di mettere in dubbio la realizzazione del Ponte sullo Stretto attaccandosi a ragioni inverosimili e a motivazioni fantasiose e non degne di una democrazia vera come l’Italia. Dal presunto danno ai volatili, ai problemi sismici e, infine, alla mancanza di risorse! Sulle prime evitiamo di perdere tempo. Sulle risorse abbiamo sempre sostenuto che queste ci sono e che verranno, naturalmente, messe a disposizione secondo le necessità e nel corso della esistente programmazione". Lo dichiara il Commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno.

"Sicuramente - continua la nota - solo i folli potevano affermare che si sarebbero dovute individuare i costi definitivi di circa 12 miliardi, quando, ancora, non si ha contezza del corretto importo necessario, non essendo stato depositato ed approvato il progetto esecutivo!

Certo è, che il Ministro Matteo Salvini ha sempre dimostrato serenità e piena convinzione. Ed ora, pur dinnanzi ad un momento difficile per la nazione, nella Manovra Economica vi è la copertura necessaria per tale opera strategica.

Lo stesso Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha dichiarato che “nell’orizzonte temporale dei primi tre anni sono finanziate le prime tre quote a salire” che seguiranno, naturalmente la dinamica dei lavori. Ed ora vediamo cosa si inventerà la sinistra".