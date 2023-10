Welfare culturale ed esempi di progettualità sociale: un seminario a Reggio

Si svolgerà domani, sabato 21 ottobre, un seminario dal titolo “Cultura e salute. Nuovi modelli per il benessere della comunità” promosso dall’associazione “Calabria dietro le quinte-APS” e previsto nella programmazione di animazione territoriale del progetto “New Theatre Training”, un progetto sostenuto dall’avviso “Reggio Resiliente”.

L’incontro tematico è aperto agli enti del Terzo settore, ai cittadini e agli operatori del settore sociale e culturale che intendano approfondire strumenti e modalità di welfare culturale attraverso esempi di nuove progettualità a carattere sociale, culturale e ricreativo sperimentate e realizzate nelle periferie urbane.

La cultura, in quanto esperienza di senso che agisce sulla dimensione cognitiva quanto su quella emozionale, è profondamente connessa allo sviluppo umano, alla fioritura delle persone e delle comunità.

La pandemia di Covid19 ha fatto emergere la necessità di attivare nelle nostre comunità percorsi culturali e sociali di resilienza in grado generare un nuovo modello di benessere e salute.

L’evento, moderato dal vice-presidente di Calabria dietro le quinte Giuseppe Scorza, si svolgerà sabato alle 18, presso Spazio Open in via Filippini a Reggio Calabria in collaborazione con “Città del sole edizioni”.

Durante l'incontro sono previsti gli interventi degli esperti Maria Daniela Rossi della cooperativa CISME, Denise Caruso del Centro per minori Giovanni Paolo II; e Antonella Cuzzocrea, editore di Città del sole edizioni. La partecipazione è gratuita. Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una e-mail