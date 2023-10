A Caulonia torna il calcio, nasce la Cspr94 Kaulon: giocherà nella Seconda Categoria

Ritorna il calcio a Caulonia. È dei giorni scorsi l’ufficialità che il “Cspr94 Kaulon” calcherà i campi del Girone E del campionato di Seconda Categoria.

Dopo alcuni anni la cittadina reggina si appresta quindi a rivivere il calcio grazie anche alla forte partecipazione di un gruppo di cittadini che ha a cuore le sorti della squadra e che ha intenzione di rilanciare la storia e la tradizione calcistica che ha contraddistinto i Cauloniesi.

In questo contesto lo stesso gruppo, con l’appoggio della scuola calcio Cspr 94, ha lavorato in sinergia per la rinascita della prima squadra di calcio, che ha come struttura fondante i ragazzi delle categorie maggiori della scuola calcio, e coinvolge molti giovani del territorio.

Quello che a fine luglio scorso sembrava solo un sogno è diventato così realtà anche grazie al sostegno dell’Amministrazione Comunale che attraverso il Sindaco Francesco Cagliuso e, in particolare, il Consigliere Maurizio Sorgiovanni, si è prodigata a trovare una sintesi nel corso degli incontri che si sono tenuti alla presenza di numerosi cittadini e appassionati.

La nuova realtà calcistica si fonda su figure di alto profilo sportivo e professionale oltre che di formatori per i giovani calciatori e per i componenti della prima squadra.

Quello che si intende portare avanti, così come spiegano dalla nuova compagine, è un progetto di ampio profilo formativo sportivo creando le condizioni per una crescita del settore giovanile e dell’affermazione dei più grandi.

Ci sono circa 140 ragazzi che frequentano le diverse squadre e altri 25 calciatori, dei quali sette provenienti dal vivaio, che fanno parte della prima squadra.

La dirigenza è composta da Pietro Pucci, presidente; Antonio Squillace, presidente onorario; Antonio Leuzzi, vice presidente; Paolo Leuzzi, segretario; Francesco Surace, dirigente; Giuseppe Simone, dirigente; e Mimmo Grollino, addetto stampa.

La parte tecnica è invece composta da Stefano Amato, collaboratore della prima squadra; Ernesto Franco, allenatore juniores; Giuseppe Bavaro, allenatore dei portieri; Giovambattista Romeo, allenatore allievi; Vincenzo Audino, allenatore giovanissimi e pulcini; Matteo Minnella, allenatore primi calci; Claudio Carnà, allenatore piccoli amici; Francesco Giorgi, supervisore tecnico di tutte le squadre; Ernesto Franco, allenatore prima squadra; Bruno Clemeno e Leonardo Varacalli, responsabili della prima squadra; Mimmo Gallo e Sergio Coniglio, collaboratori prima squadra.