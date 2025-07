Caulonia. “Sport e Inclusione”: un altro grande successo

La Terza edizione della manifestazione “Sport e Inclusione” (QUI) che si è tenuta domenica pomeriggio sul lungomare di Caulonia ha messo in evidenza quanto sia importante il concetto di sport inclusivo e dei valori universali che lo accompagnano.

L’evento, organizzato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Cagliuso, ha ottenuto il patrocinio della Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Regione Calabria e del Comitato paralimpico sport e salute, nonché l’adesione di diverse associazioni locali che operano in vari settori, in particolare in quelli sportivi, sociali, culturali e del volontariato, ha colto nel segno dimostrando che si può fare la differenza grazie all’apporto di tutta la società civile.

Un momento di festa

“L’amministrazione comunale di Caulonia ha dimostrato grande sensibilità verso queste tematiche, contribuendo a creare un momento di festa e di inclusione, e sottolineando che se si vuole, tutto si può realizzare e dove la differenza tra le persone si nota solo nel colore delle maglie, ma tutti condividono lo stesso spirito e partecipazione”, ha affermato il presidente regionale del comitato paralimpico Antonello Scagliola.

Un messaggio d’apertura

“Questa è stata una giornata importante per Caulonia e per tutto il comprensorio, perché ha ben rappresentato un grande esempio di come si possano abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle mentali, promuovendo un messaggio di apertura, solidarietà e inclusione per tutti”, ha dichiarato invece il sindaco Cagliuso che ha ringraziato tutte le associazioni che hanno preso parte alla giornata dove lo sport ha unito e la diversità ha arricchito tutti i numerosi presenti.

Il primo cittadino, inoltre, ha ricordato l’impegno profuso dall’Ambito territoriale sociale con capofila il comune di Caulonia che si adopera quotidianamente per fornire risposte alle richieste dei cittadini.

La bellezza dello sport

Infine ha ringraziato il vescovo Francesco Oliva per la sensibilità con la quale ha accolto l’invito a presenziare, nonché tutte le autorità presenti, ad iniziare dal senatore Marco Lombardo al consigliere regionale Salvatore Cirillo, ad Aurora Esabotini una volta tra le migliori nuotatrici paralimpiche in Italia, ad Anna Morabito, madrina della giornata, medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Para-Powerlifting 2025, disputati a Tbilisi, in Georgia nel maggio scorso, la quale ha sottolineato quanto sia importante “celebrare la bellezza dello sport in tutte le sue sfumature, specialmente in una terra dove ancora si incontrano difficoltà nel diffondere un messaggio di inclusione e dove lo sport rappresenta uno strumento potente per promuovere la partecipazione di tutti”.

Il valore dei ragazzi

L’assessore alle politiche sociali di Caulonia, Antonella Ierace, ha posto in evidenza il valore dei ragazzi e delle associazioni sportive presenti alla manifestazione, dai Girasoli della Locride all’Unitalsi, ai rappresentanti delle associazioni sportive e del Coni, nella persona del prof. Salvatore Papa delegato per la Locride, e tutte le altre presenti che, con il loro impegno “promuovono uno stile di vita sano e vitale trasmettendo un messaggio importante per diffondere i valori sani dello sport e dell’inclusione quali veicoli di crescita e unione per la comunità”.

Le politiche di inclusione

Salvatore Cirillo ha richiamato l’attenzione sui passi in avanti che ha compiuto la Regione Calabria in questi anni per quanto riguarda le politiche di inclusione, che hanno portato anche alla nomina del garante regionale dei diritti delle persone con disabilità Ernesto Siclari, anche lui presente all’evento insieme al il coordinatore regionale di Sport e Salute Walter Malacrino.

Tra gli altri interventi di spessore quello del senatore Marco Lombardo che ha sottolineato l’importanza di introdurre il termine “disabilità” nella Costituzione con tutto quello che ne consegue in termini di una maggiore tutela dei diritti per le persone con disabilità.

Le esibizioni e i tornei

Tutti i presenti hanno preso l’impegno a sostenere la manifestazione anche in futuro per continuare a dare attraverso lo sport un segnale di vera inclusione sociale, senza alcuna distinzione politica.

La giornata si è caratterizzata per una serie di attività sportive con esibizioni e tornei molto partecipati, dove i protagonisti sono stati i tanti giovani che fanno parte delle associazioni sportive del territorio.

Dopo le premiazioni l’evento si è concluso con la musica dei “Son’Abballu” in concerto.