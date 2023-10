Caulonia, l’amministrazione consegna un defibrillatore alle società sportive

L’Amministrazione comunale di Caulonia ha consegnato, nei giorni scorsi, un defibrillatore alle società sportive che hanno iniziato la nuova stagione agonistica. Dal calcio, con la Cspr 1994, al volley con la Kaulon volley, presente l’istruttrice Ornella Cipolla, fino al karate con l’Accademia Arti Marziali del Maestro Giuseppe Cavallo, sono tanti i giovani atleti che praticano sport a Caulonia. Sono delle splendide realtà per le quali l’Amministrazione Cagliuso ha inteso garantire maggiore sicurezza con uno strumento di pronto soccorso.

Antonella Ierace, assessore alle politiche sociali e pari opportunità di Caulonia, ha sottolineato: "Questa estate come amministrazione, abbiamo attivato, attraverso un progetto dell’area sociale, una serie di servizi destinati, in particolare, a rendere sicura e inclusiva la spiaggia libera di Caulonia, dotando l’area con un defibrillatore e borsa medica per rendere la postazione più sicura possibile. Allora avevamo promesso che dopo la stagione estiva, in occasione dell’apertura delle attività sportive, soprattutto giovanili, che il defibrillatore sarebbe stato consegnato alle società che praticano lo sport in paese. Oggi siamo qui per mantenere fede a quell’impegno augurando a tutti i presenti una stagione ricca di soddisfazioni sportive".

"È un momento bellissimo stare insieme ai piccoli atleti, alle loro famiglie e ai loro istruttori e maestri, che potranno pratica sport e allenarsi in totale sicurezza presso il pallone geodetico. È un obiettivo importante, consapevoli che un intervento tempestivo può salvare una vita", ha concluso l’assessore Ierace.

Il consigliere comunale Maurizio Sorgiovanni ha ringraziato il sindaco e l’assessore Ierace per aver affidato il defibrillatore alle società sportive cauloniesi: "È importante che ci sia la massima sicurezza per i nostri giovani atleti e per tutti i coloro che operano nel settore sportivo locale".

Il sindaco Francesco Cagliuso ha dichiarato: "In qualità di amministratori siamo sempre vicini alle politiche giovanili, perché lo sport, insieme alla scuola, aiuta voi giovani a crescere e condividere momenti di inclusione. Ricordate che lo sport non è solo il rispetto delle regole ma rappresenta un momento formativo sia per lo sviluppo psicofisico che sociale ed è, quindi, un’opportunità educativo molto importante. Ringraziamo per tutto che fanno gli educatori e i maestri che vi seguono nelle vostre attività sportive che costantemente sono vicini a voi e che insegnano la buona pratica sportiva ed educativa".

"Con l’affidamento del defibrillatore per la stagione sportiva si intende garantire sicurezza e tranquillità. Questo di oggi è un segno tangibile della nostra presenza accanto a voi coach, a voi giovani e alle vostre famiglie", ha concluso il sindaco.