Calcio a 5, Serie A2 maschile. Prima trasferta per il Lamezia, si parte per Taranto

Antonio Caffarelli

Domani, sabato 21, alle 15, primo impegno in trasferta per l’Ecosistem Lamezia Soccer nel Campionato di Serie A2 di Futsal Maschile. Al PalaMazzola di Taranto andrà in scena la sfida tra i padroni di casa della New Taranto C5 e gli ospiti lametini.

Una sfida ostica, in una trasferta che può nascondere mille insidie ma che gli Orange affronteranno con la voglia di conquistare i primi 3 punti in campionato!

Nella gara d’esordio gli uomini di Mister Carrozza hanno ceduto alla blasonata Canicattì; una partita caratterizzata dalla sfortuna dei lametini, che hanno colpito svariati pali e peccato di assenza di cinismo sotto porta. 4-2 il risultato finale con marcature locali ad opera di Ramirez ed Ecelestini.

Nel primo turno del campionato, Taranto ha, invece, conquistato una preziosa vittoria in trasferta, nella sfida tutta pugliese con il Sammichele di Bari. Partita terminata con il risultato di 3-5, per i tarantini. I gol rossoblu portano le firme di De Risi, Giannace, Di Pietro e due volte Lopes.

La partita tra Taranto e Lamezia sarà arbitrata dai sigg. Tommaso Vallecaro di Salerno e Liberato Schettino di Castellammare di Stabia. Cronometrista sarà il sig. Stefano Prisco di Lecce.

Nelle parole del Capitano, Antonio Caffarelli, emerge tutta la determinazione dell’Ecosistem: “Abbiamo voglia di cercare un pronto riscatto. Il risultato della scorsa partita brucia ancora, perché meritavamo qualcosa in più. Ora dobbiamo solo leccarci le ferite e ripartire più agguerriti di prima! Siamo l’unica rappresentante della Calabria in questo prestigioso torneo e vogliamo fare bene per tutta la nostra regione”.