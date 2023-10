Cavallo (Lega): “spiagge sporche a Crotone? Più controlli contro gli incivili”

"A Crotone vi è una grossa fetta di incivili che sporcano anche le spiagge, incuranti del fatto che saranno loro stessi all'indomani a bagnarsi fra i rifiuti. Non si può accettare che la nostra spiaggia venga sfregiata dalle cattive abitudini di alcuni crotonesi irrispettosi anche nei confronti di quei cittadini che amano passeggiare sulla spiaggia nel mese di ottobre e che hanno il diritto di farlo senza dover incorrere in uno spettacolo indecoroso tra incuria e abbandono di rifiuti da parte di chi ha inteso lasciare i suoi resti dopo aver ospitato la spiaggia".

A sostenerlo Marisa Luana Cavallo, consigliera comunale della Lega di Crotone per la quale "la civiltà - prosegue - non conosce alibi, la cattiva condotta di alcuni non può essere giustificata, ad esempio, dalla mancanza o dall’insufficienza di cestini, perché quelli che ci sono risultano piccoli o incapaci di raccogliere ciò che serve, chi è pulito ha sempre la soluzione per non sporcare i luoghi che frequenta".

Secondo Cavallo, quindi, sono necessari maggiori controlli rafforzando la presenza delle forze dell’ordine e l’introduzione di nuovi strumenti per combattere l’inciviltà nei luoghi di balneazione di Crotone.

Per questo la consigliera annuncia che in questi giorni chiederà un incontro con l’assessore De Renzo "che da quando si è insediata nella Giunta Voce ha sempre dimostrato massima disponibilità nell’affrontare insieme gli innumerevoli problemi che attanagliano la nostra città" conclude Cavallo.