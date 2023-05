Crotone. La denuncia del consigliere Meo: mercato di piazza Pitagora in stato di abbandono

"Mentre l’amministrazione impiega centinaia di migliaia di euro in “spettacoli” e feste di piazza peraltro giammai concordate con associazioni, categorie professionali e meno che mai con il Consiglio Comunale e tutto ciò in nome di una supposta volontà di promuovere turisticamente la Città di Pitagora, il mercato cittadino di Piazza Pitagora, tappa obbligata di ogni tour turistico, vive una condizione di incessante degrado".

E' quanto denuncia il consigliere comunale di Crotone, Fabrizio Meo in una nota in cui sottolinea ancora come “il parallelo spettacoli e festini da una parte e degrado del mercato dall’altro”, non sia casuale, “in quanto, non bastasse quanto sin qui evidenziato, va detto che gli spettacoli realizzati o da realizzarsi in questi ultimi mesi, hanno visto come luogo d’elezione o direttamente il mercato di Piazza Pitagora o le sue immediate vicinanze, così come avverrà per il tanto atteso concerto di Ron.”

Secondo Meo, in entrambe le circostanze il mercato, al termine degli eventi, sarebbe stato trasformato “o viceversa si trasformerà in una latrina a cielo aperto in considerazione dell’assoluta mancanza di previsione di alcun tipo di servizio igienico che possa far fronte alle esigenze fisiologiche di migliaia di partecipanti agli eventi”.

“Così avvenuto e cosi avverrà. Eppure – prosegue il consigliere - vi sarebbero ampi spazi per collocare quantomeno dei bagni chimici ad esempio in Piazza Lea Garofalo, altro luogo deputato all’abusivismo selvaggio, fenomeno imperante ovunque, ed all’occorrenza alle impellenze fisiologiche, complice anche l’afflusso di persone che si recano all’adiacente mensa dei poveri, una lodevole istituzione che richiama sempre più persone, e sempre più italiani a dimostrazione di quali siano le vere esigenze di una popolazione che certamente attende con ansia i concerti, ma vorrebbe anche avere una prospettiva di lavoro”.

“Quale sia il grado di consapevolezza dell’importanza piuttosto che l’idea di valorizzazione del Mercato di Piazza Pitagora dell’Amministrazione Voce ce lo descrive bene quanto accaduto di recente. L’Akrea, la partecipata che si occupa di rimuovere la spazzatura dalle strade – aggiunge ancora - ha richiesto gli fosse concesso un box all’interno del mercato, ebbene, il Comune Crotone, pur avendo a disposizione almeno una dozzina di box tra cui poter scegliere, alcuni dei quali collocati in zone del mercato totalmente abbandonate, ha pensato bene di concedergli graziosamente un box che si trova in posizione centralissima, in pieno mercato di Piazza Pitagora, fianco a fianco ad altri box, che vendono ortaggi e prodotti alimentari. Abbiamo perciò potuto assistere alla presa di possesso di tale box dove verranno stivate le attrezzature per la pulizia del mercato stesso che certo pulitissime non possono essere e che potranno essere tirate fuori all’occorrenza, sotto gli occhi di turisti e consumatori.”

“Ebbene – prosegue Meo - basterebbe girare l’angolo e proprio alle spalle di questo Box sussiste una condizione di sporcizia estrema che può apprezzarsi giorno per giorno, nessun giorno escluso. Tutto questo immaginiamo sia noto all’Assessore alle attività produttive di cui apprendiamo, quasi soltanto dalla lettura della stampa, quali siano i roboanti programmi di sviluppo turistico culturali, le Consigliere del Comune di Crotone “progettualità” ispirate e che pure si sono realizzate, anche di recente, anche per la gioia di qualche ditta cosentina che legittimamente e ben remunerata ha lavorato per la riuscita del Festival Tracce”.

“Ebbene, verrebbe da chiedere all’Assessore come si possa pensare di lasciare un mercato in una condizione tanto catastrofica per un solo giorno soltanto, così come ci chiediamo quanto il Comune sborsi in considerazione delle frequenti cadute dei malcapitati frequentatori che vi si ostinano a fare la spesa, sinistri che inevitabilmente si verificano stante le pietose condizioni di completo dissesto della pavimentazione”, conclude Meo.