Bagnara Calabra circondata dal fuoco, emergenza rientrata parzialmente

Torna la serenità a Bagnara Calabra, dove ieri pomeriggio è divampato un vasto incendio che ha messo in serio pericolo cittadina e alcuni residenti.

Anche se le fiamme non sono state ancora completamente estinte, l’emergenza, stamani, è parzialmente rientrata, quantomeno in rapporto a quanto avvenuto venerdì, quando la situazione era talmente critica da far profilare addirittura la necessità di evacuare alcune famiglie, in particolare quelle residenti nella frazione Pellegrina.

Nella tarda serata di ieri, difatti, il rischio che il fuoco - alimentato anche dal forte vento - raggiungesse le abitazioni era abbastanza serie, con le fiamme che avevano interessato una vasta parte del territorio proprio a ridosso del centro abitato.

Nella notte appena passata alcuni degli abitanti, invero, hanno lasciato le loro abitazioni volontariamente, quelle che si trovavano più vicine al rogo, ma grazie all’opera dei vigili del fuoco, al lavoro senza sosta, non è stato più necessario alcun provvedimento di evacuazione. Vigili del fuoco che sono ancora impegnati nel gestire l’emergenza.