Calcio a cinque femminile. La Royal Lamezia alla prova Tikitaka

Domani, domenica 22 ottobre per la quarta giornata di campionato di serie A la squadra biancoverde Royal team Lamezia riceve al PalaSparti alle ore 15.30 le giallorossonere abruzzesi di Francavilla al Mare.

Una squadra temibile, tra le più forti del girone, che ha tra le sue fila Debora Vanin, tra le tre più forti calcettiste al mondo, insieme ad altre di chiaro valore, che lo scorso anno ha ceduto solo in finale lo scudetto al Bitonto e quest’anno non vuole fallire l’obiettivo.

Dal canto suo la Royal è determinata e, nonostante alcune defezioni (tra tutti il mancato transfer per Getulio) e acciacchi, dopo tre partite a secco vuole muovere la classifica.

"Penso sarà per noi una partita difficile - afferma Carola Colucci - sulla carta proibitiva. Il Tikitaka è una grandissima squadra, di qualità, e già dalle prime partite di questa stagione sta dando conferma della sua forza. D’altra parte noi, conoscendo la difficoltà di questa partita entreremo in campo per giocare, consapevoli del fatto che non è una partita importante per il raggiungimento del nostro obiettivo, ma è molto importante per la crescita del carattere della nostra squadra, per alzare sempre di più il livello e farci trovare pronte nelle partite determinanti per noi. Per una squadra neopromossa non è semplice la fase di adattamento ad una categoria come la serie A che vede intensità di gioco sempre più importanti, la nostra chiave sarà il lavoro e il gruppo".