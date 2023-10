Calcio a 5 femminile. Una volenterosa Royal Lamezia nulla può col Tikitaka

Una volenterosa Royal nulla può col Tikitaka. Le lametine mettono in campo tanta buona volontà ma le assenze in casa biancoverde e il divario tecnico tra le due squadre hanno contribuito a maturare la sconfitta.

Al PalaSparti di Lamezia Terme si affrontano la T&T Royal Lamezia e il Tikitaka Futsal, con le padrone di casa desiderose di muovere la classifica e le avversarie che non vogliono perdere la scia di Bitonto, prima della classe.



E’ il Tikitaka sin dai primi minuti a tenere le redini del gioco, con Vanin e Cortes che creano tanto ma trovano una difesa lametina attenta. Le abruzzesi passano in vantaggio al 9’ minuto grazie a Vanin che raccoglie una respinta della difesa su tiro di Xhaxho direttamente da calcio di punizione.



Il Tikitaka una volta sbloccato il risultato mette il turbo e nel giro di 8 minuti segna altre tre reti, due con Cortes e un’altra di pregevole fattura ancora con Vanin. Si va al riposo sul risultato di 4-0.



Al rientro sono ancora le ospiti a spingere ma il Lamezia non ci sta e pian piano prende fiducia e si fa vedere pericolosamente nell’area avversaria.



Al 5’ è Prenna a siglare il pokerissimo sfruttando un errore in fase difensiva di Jokisalo. La finlandese però si riscatta a 4 minuti dal termine quando intercetta un passaggio e si invola verso la porta avversaria battendo Duda.



Nel finale la Royal fa vedere delle buone giocate ma il risultato non cambia.

Adesso la squadra deve mettersi sotto e lavorare nella speranza di riavere per la sfida con Kick Off le acciaccate e finalmente Jessica Getulio.



Royal: Pepe, Masaro, Ferreira, Aliotta, Jokisalo. Toledo, Colucci, Calabrese, Perri, Sorrentino, Romano, Di Giacomo. Allenatore Iamunno.

Tikitata: Marcelli, Vanin, Prenna, Xhaxho, Cortes. Suchek, De Siena, Bertè, Ribeirete, Papponetti, Ruggieri, Guidotti. Allenatore Gayardo.