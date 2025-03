Futsal, A2. Trasferta amara per Lamezia, sconfitta di misura in Puglia

Trasferta amara per l’Ecosistem Lamezia Soccer, che cade in Puglia contro l’Audace Monopoli con il punteggio di 4-3. Un match che sembrava indirizzato verso una vittoria Orange, ma che ha visto i padroni di casa ribaltare il risultato con una clamorosa rimonta nella seconda parte della ripresa.



L’approccio della squadra lametina è perfetto: concentrazione, ordine e intensità, elementi che consentono di mettere in difficoltà i pugliesi sin dalle prime battute.

Dopo diverse azioni pericolose, l’Ecosistem passa in vantaggio grazie a Victor Peralta, che con la sua solita classe firma l’1-0 e porta i suoi avanti all’intervallo.

L’avvio di secondo tempo sembra confermare la superiorità degli ospiti, che raddoppiano con Gumeniuk e trovano addirittura il tris grazie a De Masi, autore del gol che vale il momentaneo 0-3.

Sul doppio vantaggio, l’Ecosistem sembra in controllo, ma l’Audace Monopoli non si arrende e inizia la sua incredibile rimonta. La squadra di casa accorcia prima le distanze con un gol che riaccende la speranza, poi trova il 2-3, caricandosi di entusiasmo.

La pressione dell’Audace Monopoli aumenta e l’Ecosistem fatica a contenere gli attacchi avversari. I pugliesi spingono con intensità e riescono a completare la rimonta con altre due reti, ribaltando incredibilmente il punteggio sul 4-3.

Per l’Ecosistem Lamezia una sconfitta difficile da digerire, soprattutto per l’andamento del match. Dopo aver dominato per oltre metà gara, il calo di concentrazione e la spinta dell’Audace Monopoli hanno portato a un epilogo amaro.

Adesso l’obiettivo sarà rialzarsi subito e ritrovare punti preziosi nel prossimo impegno di campionato, con la consapevolezza di poter competere ad alti livelli ma anche con la necessità di gestire meglio i momenti chiave delle partite.