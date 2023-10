Seminario Tca “Partecipazione e impegno civico 2.0” nel Progetto “Peace" in Svezia

Si è svolto a Malmö (Svezia), dall’1 al 4 Ottobre 2023, il Seminario tematico internazionale Tca (Transnational Cooperation Activity) “Partecipazione e impegno civico 2.0”nell’ambito del Progetto “Peace”, coordinato dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire in collaborazione con altre agenzie nazionali partner.

Il Seminario, il cui primo incontro si è svolto a Napoli a Dicembre 2022, ha visto la partecipazione di Ambasciatori Erasmus+ scuola/educazione degli adulti, Role Model, Alumni dell’Istruzione Superiore da tutta Europa, oltre allo staff di diverse Agenzie Nazionali Erasmus+ Europee.

Tra gli Ambasciatori Erasmus+, la Calabria è stata rappresentata dalla professoressa crotonese Ornella Pegoraro, docente dell’I.I.S. “Pertini-Santoni”di Crotone, Ambasciatrice Erasmus+ Eda- Settore adulti, già Ambasciatore Scuola, a seguito di selezione da parte dell’Agenzia Erasmus+ Indire.

Il meeting transnazionale è stata finalizzato a creare attività di cooperazione,opportunità di dialogo e riflessione, condivisione di pratiche nazionali e europee sul tema dell’impegno civico, uno dei pilastri del Programma Erasmus+ 2021-2027.

La prima giornata del Seminario si è aperta alle ore 17.00 con i saluti istituzionali da parte degli organizzatori della Tca, Bo Hellström e Eva Lundoqvist.

La seconda giornata ha visto l’apertura ufficiale della TCA con i saluti di Kerstin Claesson Callahan e della la dott.ssa Sara Pagliai, coordinatrice dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, che ha illustrato il Progetto Lta “Peace”, evidenziando come la partecipazione alla vita democratica e la cittadinanza attiva siano tra le priorità più importanti dell’Unione Europea, insieme a Inclusione, sostenibilita’, innovazione digitale.

A seguire il keynote di Paulus Blokker (professore di Sociologia politica all’Università di Bologna Alma Mater Studiorum) e Arjan Verdooren (KIT Royal Tropical Institute Amsterdam). Paul Blokker ha evidenziato come il Programma Erasmus+ sia volto a favorire la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, aiutandoli a superare la loro difficoltà a partecipare nelle loro comunità e nella vita politica e sociale dell’Unione .

Arjan Verdooren ha evidenziato come le società siano diverse, per cui è necessario imparare a navigare tra le diversità e creare sistemi sociali inclusivi e coesi, attraverso attività educative informali, formali e non formali.

Successivamente si sono svolti workshop su 3 tematiche(disparità di genere, l’europa e il suo passato coloniale, distinzione Est – Ovest) in cui i partecipanti hanno lavorato in modo collaborativo, in un ambiente dinamico e interattivo.

La giornata si è conclusa una visita guidata di Malmö.

Nella terza giornata, i lavori sono stati aperti con la presentazione di progetti selezionati come esempio di buona pratica, incentrati su cittadinanza attiva Democrazia, Sostenibilità, digitalizzazione della società e sulla sostenibilità.

Al termine, i partecipanti , suddivisi in 10 gruppi, hanno svolto delle visite di studio; nello specifico la scuola “Realgymnasiet”che implementa programmi educativi diretti alla cura degli animali, alla natura, anche con il supporto di strumenti IT. La visita ha previsto l’ingresso nei locali che ospitano gli animali in gabbia (conigli) e negli acquari (pesci e rettili).

Nella quarta e ultima giornata, i lavori si sono conclusi con la condivisione delle visite in scuole, università e centri educativi della città e con l'intervento di Pietro Michelacci, per l'Agenzie Erasmus+ INDIRE e Annabel Vuillier-Cools dell'Agenzia Erasmusplus francese Education e Formation sullala prossima Tca che si terrà a Tolosa a fine novembre.

Si reputa che L’esperienza formativa transnazionale abbia avuto un grandissimo successo con risultati notevoli che contribuiranno a una maggiore diffusione del Programma Erasmus+ e dei valori della cittadinanza attiva e democratica sia a livello nazionale che internazionale.