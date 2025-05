Scuola, i docenti del Pertini-Santoni di Crotone in Spagna per aggiornarsi

Gli eccellenti risultati raggiunti nel Piano settennale Erasmus+, attraverso lo svolgimento del corso di formazione svoltosi a Barcellona (Spagna) dal 20 al 27 aprile diretto a promuovere l’innovazione metodologico-didattica nel periodo di chiusura della scuola per le vacanze pasquali e ponte del 25 Aprile.

E’ questo un aspetto veramente innovativo in quanto mira all’aggiornamento dei docenti all’estero senza interrompere le attività didattiche dei docenti nelle proprie classi, garantendo il successo formativo degli alunni.

Nello specifico due insegnanti dell’Istituto, i professori Ornella Pegoraro (ambasciatrice e Referente Erasmus+, docente di Inglese) e Diego Murano (membro del Team Erasmus+ e docente di Grafica pubblicitaria), hanno partecipato al corso denominato “Happy Education: Happy School with Positive Communication and Social-Emotional Learning” svoltosi presso l’Ente di formazione “Euromentor” di Barcellona, un'organizzazione internazionale specializzata nello sviluppo personale e professionale del personale scolastico, al fine di promuovere la cooperazione europea nel campo dell'istruzione nell'ambito del programma Erasmus+.

Il Corso “Happy education” è stato teso all’acquizione dei concetti chiave, delle teorie e delle ricerche alla base dell'Educazione positiva, al fine di acquisire una profonda comprensione dei fattori che contribuiscono a creare un clima di “benessere nelle scuole”, tema eTwinning dell’anno 2024.

Al termine del corso i docenti hanno imparato a identificare e applicare strategie e interventi basati sull'evidenza che promuovono relazioni positive tra studenti, insegnanti e comunità scolastica, aspetti che saranno presto condivisi con altri colleghi con attivazione di workshops.

Al corso hanno preso parte 8 partecipanti europei provenienti da Paesi Europei (Romania e Finlandia) con i quali sono state intraprese attività di networking con scambio di buone pratiche in tema.

Oltre alle attività formative in sede, ne sono state previste altre di “outdoor education”, in occasione del 23 Aprile, festa di Saint Jordi.

Si tratta di una delle celebrazioni più originali della Catalogna , di carattere marcatamente popolare, che unisce cultura e romanticismo, combinando la celebrazione del giorno del libro con il giorno degli innamorati.

Barcellona si è trasformata per un'intera giornata in un'enorme negozio all'aperto di libri e fiori, con gente che passeggiava tra bancarelle di libri e rose, cercando un regalo non solo per la persona amata, ma anche per amici e parenti.

Anche 'Ente di formazione Euromentor ha offerto una rosa a ogni partecipante, prevedendo per l’occasione la visita all’esterno di Casa Batlló, lezioni all'aria aperta in un parco con esercizi di mindfulness, giochi di ruolo per mettere in pratica le abilità di comunicazione positiva da trasferire agli studenti nelle classi.

Non sono mancate le visite culturali a Park Güell, la Sagrada Familia, la Teleferica, spettacoli teatrali di flamenco.

Il corso si è concluso con grandissima soddisfazione di tutti i rappresentanti europei con sessioni di valutazione,feedback e consegna degli attestati di frequenza.

Al rientro, i partecipanti hanno anche conseguito il certificato Europass Mobilita, rilasciato dall’I.I.S. “Pertini-Santoni”,per convalidare le conoscenze e le competenze acquisite loro acquisite all’estero e rendere più visibili i risultati della mobilità, aumentandola sua trasparenza.

Sia la Dirigente dott.ssa Annamaria Maltese e i due docenti esprimono apprezzamenti veramente positivi per l’alta qualità del corso di formazione e la straordinaria esperienza europea, resa possibile grazie al cofinanziamento del Programma Erasmus+ dell’Unione Europea, confermando il ruolo dell’I.I.S. “Pertini-Santoni” tra le principali Istituzioni scolastiche accreditate Eramus+ in Europa".