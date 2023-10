Nuova tappa del progetto “Castrufrancu e i Bagni del Palazzotto"

“Castrufrancu e i Bagni del Palazzotto. Il Borgo dei Saperi senza tempo”, il progetto di rigenerazione urbana promosso dall’Amministrazione Comunale di Castrolibero per rivitalizzare l’antico borgo attraverso il recupero di otto immobili pubblici da destinare ad attività culturali e sociali e al benessere, compie un altro importante passo: il coinvolgimento attivo dei cittadini nell’attività amministrativa dell’Ente.

Il centro storico di Castrolibero è un autentico scrigno di storia e cultura che il Comune, con il progetto in atto, ha voluto rendere oggetto di uno sforzo concertato per liberarne il potenziale e preservarlo per le future generazioni, utilizzando i fondi – 1.500.000 di euro – a valere del Programma Regionale Unitario 2014/2020 (messi a disposizione dal “Progetto strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell’Offerta Turistica” della Regione Calabria, Programma Regionale Unitario 2014/2020, finanziato con Decreto Dirigenziale del 21/12/2020 del Dipartimento Istruzione e Cultura Settore 02 – Borghi Aree e Parchi Archeologici), sommati ad altri investimenti per ulteriori attività, per complessivi 8 milioni di euro.

Proprio in quest’ottica, la nuova tappa del progetto vede l’Amministrazione comunale impegnata a garantire e sostenere anche la partecipazione attiva della cittadinanza, in cui da sempre crede fortemente: la collaborazione tra amministratori e territorio è infatti essenziale per il successo di qualsiasi iniziativa volta a migliorare la città.

A tal fine, sono stati identificati i “Responsabili civici” eletti, cioè personalità del territorio incaricate di portare all'attenzione dell'Amministrazione stessa le problematiche, i bisogni e le richieste relative a specifiche situazioni di interesse pubblico o a tematiche di competenza dell'Ente.

Ma non solo. Il Comune ritiene che questo impegno debba continuare e, di fatto, aumentare.

La partecipazione attiva dei cittadini include, pertanto, anche l'elaborazione e la presentazione di soluzioni per le diverse esigenze e problematiche che emergono, contribuendo così a rafforzare i legami tra comunità e territorio, promuovere l'integrazione tra i diversi quartieri e avvicinare la stessa comunità alla struttura pubblica che opera al suo servizio.

Il Sindaco di Castrolibero, Orlandino Greco, condivide il suo entusiasmo per questo approccio: «Il nostro centro storico è il cuore pulsante della nostra città – afferma – e dobbiamo lavorare insieme per mantenerlo forte e vibrante. La partecipazione dei cittadini è la chiave per il successo di questo progetto e il suo ruolo nella preservazione della nostra storia e cultura è inestimabile».

L'Assessore Giovanni Greco aggiunge: «Abbiamo una visione chiara per il futuro del nostro centro storico, e questa visione si basa sull'unità e la partecipazione attiva di tutti i cittadini. Continueremo a lavorare instancabilmente per trasformare questa visione in realtà».

I lavori di ristrutturazione sugli otto asset individuati dal progetto, affidati al team guidato dall’ing. Fausto Capitano, sono in corso e consentiranno a breve al Comune di riconsegnarli alla comunità come spazi di un ritrovato benessere fisico e mentale, sotto forma di un info point – slow food, rinnovate botteghe d’arte, un Cafè conciliary room per lo smart working o attività ricreative e sociali, una scuola di cucina locale, un cinema, un teatro, un museo, un quartiere interamente dedicato allo sport e, infine, un centro benessere, il primo, nell’hinterland cosentino, a essere ospitato in un Palazzo storico.

La partecipazione attiva del territorio, a partire dai Responsabili civici, consentirà il recupero delle proprie radici, cultura e tradizioni e di offrire accoglienza e socialità anche ai visitatori nel cuore del centro storico, in una visione di “welfare generativo” dell’identità dei luoghi.