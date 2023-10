Arconte, nuovo segretario Ugl Calabria: “Una voce forte per i lavoratori”

Giovanni Arconte

Nel corso del V Congresso dell'Unione Generale Lavoratori della Calabria (Ugl), svoltosi ieri, 25 ottobre, a Reggio Calabria, è stato eletto il nuovo Segretario Regionale. Con grande consenso da parte dei delegati presenti, Giovanni Arconte è stato designato a guidare il sindacato per il prossimo mandato, con il supporto del vice segretario Francesco Vallone e del Consiglio direttivo regionale.

Giovanni Arconte è un professionista con una consolidata esperienza e una lunga storia di impegno sindacale all'interno dell'UGL Calabria. Durante il Congresso, ha presentato una visione chiara per il futuro del sindacato, mettendo l'accento su temi cruciali come la tutela dei diritti dei lavoratori, la lotta contro l'insicurezza lavorativa e la precarietà e la promozione di condizioni di lavoro dignitose per i lavoratori calabresi.

Dopo l'annuncio dell'elezione, il neo-eletto Segretario Regionale, Giovanni Arconte, ha espresso la sua soddisfazione e il suo entusiasmo per il nuovo incarico: "È un grande onore per me essere eletto come il nuovo Segretario Regionale dell'Uggl Calabria.

Sono profondamente grato ai delegati e a tutti i membri del sindacato per la fiducia che hanno riposto in me ed alla segretaria uscente Ornella Cuzzupi, attuale segretaria nazionale UGL Scuola e componente del Comitato Confederale Nazionale Ugl, per avermi proposto e supportato.

Questa elezione rappresenta una responsabilità significativa, ma anche una straordinaria opportunità per servire i lavoratori della Calabria e per lavorare instancabilmente per migliorare le loro condizioni di lavoro. Il nostro obiettivo principale è quello di difendere i diritti dei lavoratori in tutta la regione.

La Calabria è una terra di grandi risorse e potenzialità, ma ci sono sfide da affrontare. Affronteremo la precarietà, promuovendo condizioni di lavoro dignitose ed impegnandoci a creare un ambiente più favorevole per il progresso economico in Calabria.

In questo percorso, Francesco Vallone, il nostro vice segretario, sarà un prezioso collaboratore: la sua competenza e dedizione saranno fondamentali per il successo della nostra azione.

Voglio rassicurare i lavoratori della Calabria che l'Ugl rimarrà un punto di riferimento stabile ed affidabile nella tutela dei loro interessi. Insieme, lavoreremo per un futuro migliore per tutti i lavoratori della nostra regione."

Il V Congresso dell'Ugl Calabria ha stabilito una nuova leadership impegnata nella promozione e nella difesa dei diritti dei lavoratori, con la determinazione di contribuire allo sviluppo sostenibile della Calabria.