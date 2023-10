Aero Club dello Stretto, nascono tre nuovi piloti

Solo qualche giorno fa, nel corso di un confronto a largo raggio sull’Aeroporto dello Stretto, promosso dal Rotary Reggio Calabria Sud – Parallelo 38, Rino Sculco annunciava il conseguimento da parte di tre allievi piloti della licenza di volo presso la scuola dell’Aero Club dello Stretto da lui presieduto. Ebbene, dallo scorso 22 settembre 2023 è già un cammino avviato quello che riguarda Pietro Gallo, Simone Rizzo ed Enrico Salsa, a completamento dell’intero iter previsto dai programmi ministeriali, teorici e con l’esame in volo, hanno superato brillantemente le prove ricevendo, dalla Commissione Enac presieduta dal comndante Roberto Niutta, i complimenti per l’ottima preparazione dimostrata.

"Complimenti, ovviamente - continua la nota dell'aero club dello Stretto - estesi agli istruttori per la provata professionalità e l’impegno profuso nell’attività. Il presidente Sculco ha dato la notizia con evidente soddisfazione ed orgoglio, consapevole degli alti standard qualitativi con i quali l’Aero Club dello Stretto fondato nel 1949 e da sempre con sede e base sull’Aeroporto di Reggio Calabria, svolge l’attività aeroscolastica; con ciò confermandosi quale centro di eccellenza ed unico in Calabria nell’addestramento per la licenza di pilota privato che rappresenta il primo e fondamentale gradino per potere conseguire quella di pilota commerciale.

Diversi gli ex allievi reggini che hanno fatto della loro passione una professione ed oggi lavorano per compagnie aeree in Italia ed all’estero. Tanto conferma l’elevato livello di competenza organizzativa e professionale raggiunti nel tempo dalla scuola di volo dell’Aero Club dello Stretto A.S.D., con sede e base sull’Aeroporto dello Stretto che, fra l’altro, gode anche di un qualificato centro di manutenzione aeromobili. Sculco ha concluso con un ringraziamento agli istruttori che hanno formato le “giovani aquile” ed un augurio per i neo piloti Gallo, Rizzo e Salsa di sempre migliori fortune per il loro futuro professionale".