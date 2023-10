Caulonia, sorpresi con le mani nel sacco ... pieno di marijuana: quattro arresti

Sono stati sorpresi con le mani nel sacco i quattro uomini arrestati nei giorni scorsi dai Carabinieri, dopo essere stati sorpresi con diversi bustoni ripieni di marijuana. Si tratta di quattro soggetti tra i 30 ed i 70 anni, originari del posto e provenienti dal vibonese, fermati in località Pezzolo di Caulonia.

Inconsapevoli di essere osservati dai militari, stavano movimentando i sacchi apparsi subito come sospetti, e sono stati dunque fermati nell'immediatezza prima che potessero spostarsi e, magari, nascondere il tutto altrove.

L'intuizione dei carabinieri si è rivelata corretta: i sacchi infatti contenevano complessivamente circa 23 chili di marijuana, già secca e pronta per essere suddivisa in dosi, e dunque destinata alla vendita. Per il gruppo sono scattate immediatamente le manette: tre sono finiti in carcere ed uno ai domiciliari.