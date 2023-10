Disabilità, inclusione socio-lavorativa: pronto bando Ambito Sociale Caulonia

L’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia ha pubblicato sul sito www.comune.caulonia.rc.it l’Avviso finalizzato all’individuazione di enti del Terzo Settore o soggetti pubblici con cui promuovere la realizzazione di azioni positive di inclusione socio-lavorativa delle persone in condizioni di disabilità mediante progettualità volte a realizzare misure di sostegno nella ricerca di un’esperienza professionale, allo scopo di realizzare l’inclusione attiva delle persone con disabilità.

“Con la pubblicazione dell'avviso relativo a percorsi di inclusione socio-lavorativo delle persone con disabilità l’Assemblea dei Sindaci dell’ATS di Caulonia dimostra, ancora una volta, di puntare al sostegno continuo e costante verso le categorie più fragili”, dichiara Antonella Ierace, assessore comunale di Caulonia alle politiche sociali, che aggiunge: “La disabilità non può e non deve essere un elemento discriminatorio nel mondo del lavoro, anzi tutt'altro, grazie al lavoro costante degli uffici e degli enti del terzo settore è possibile concretizzare azioni che possono davvero dare una svolta nella crescita e realizzazione delle persone con disabilità. L’obiettivo è individuare un ente quale partner per la coprogettazione per la realizzazione di azioni positive di inclusione socio – lavorativa delle persone in condizioni di disabilità da inviare alla Regione Calabria che dovrà valutarlo e approvarlo”.

La domanda, predisposta da enti pubblici e organismi del terzo settore, secondo il modello allegato alla Manifestazione di interesse (All. A) e la relativa documentazione, potrà essere presentata dal legale rappresentante o suo delegato fino alle ore 12 del prossimo 3 novembre a pena di esclusione, ed esclusivamente tramite PEC all’indirizzo Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. recando in oggetto “Manifestazione di interesse alla co-progettazione percorsi inclusione disabilità”.

La stesa è pubblicata sul sito istituzionale del Comune Capofila www.comune.caulonia.rc.it insieme agli allegati di riferimento per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande.