A Caulonia nuovi fondi dell’Ambito territoriale sociale

Importante finanziamento per l'Ambito territoriale sociale con Caulonia Comune Capofila per la realizzazione del progetto “Calabria inclusiva: un viaggio per tutti”, promosso dal ministero per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro del Turismo, tramite la Regione Calabria. Con decreto regionale del 6 giugno scorso è stato riconosciuto all’Ambito un finanziamento di 80 mila 919 euro per realizzare una serie di interventi finalizzati a migliorare l’accessibilità e l’inclusività dei servizi turistici lungo la fascia costiera.

Il progetto - comunica il Comune - che ha una durata di 24 mesi, si pone come obiettivo di garantire un’integrazione tra istituzioni e comunità locali, per rafforzare la partecipazione attiva alla creazione di un modello di inclusività per tutti.

I principali ambiti di intervento previsti sono quelli relativi all’acquisto di passerelle e sedie “job” per agevolare l’accesso alle spiagge di persone con disabilità; il potenziamento dei collegamenti con l’acquisto di mezzi accessibili, una serie di incentivi alle imprese locali per l’adeguamento delle strutture, in particolare, per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

«Grazie a questi fondi anche il nostro ambito territoriale può intervenire concretamente per garantire pari opportunità di accesso, partecipazione e fruizione delle esperienze turistiche delle persone con disabilità, puntando al miglioramento delle infrastrutture e delle attrezzature, ma anche ad una maggiore informazione-formazione del personale e sensibilizzazione della comunità locale in favore di sistema turistico accessibile e inclusivo», dichiara il sindaco di Caulonia Francesco Cagliuso.

«Si tratta di risorse importanti per il nostro territorio – afferma l’assessore alle politiche sociali Antonella Ierace - attraverso le quali si punta a creare un ecosistema turistico accessibile e inclusivo al fine di consentire alle persone con disabilità e ai loro cargiver di concepire la permanenza nella regione in termini di “viaggio sicuro”».

«L’obiettivo è quello di creare una serie di servizi che rafforzino la partecipazione attiva e la creazione di un un’esperienza turistica serena, sicura e ricca di opportunità, attraverso azioni concrete per un domani senza più barriere», conclude l’assessore Ierace.