Aiuto agli over 65 in difficoltà, a Reggio un progetto di Macramè e Comune

Domani, Mercoledi 25 giugno, alle ore 9.30, presso la Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Un modo nuovo per stare bene a casa”; un intervento promosso dal Consorzio Macramè insieme al Comune di Reggio Calabria.

Il servizio è stato pensato per rispondere ai bisogni delle persone over 65, in condizioni di particolari limitazioni o disabilità, che intendano prevenire il rischio di istituzionalizzazione e favorire la possibilità di rimanere nelle proprie case o in contesti familiari per un migliore benessere complessivo.

Grazie a questa misura, chi desidera continuare a vivere nel proprio ambiente domestico potrà accedere gratuitamente ad alcune importanti possibilità: riqualificare gli spazi domestici per il superamento delle barriere architettoniche con interventi di ristrutturazione o manutenzione di scale, porte strette, dislivelli, illuminazione inadeguata, ed eventuale dotazione di maniglie, corrimani, sedili per doccia, sollevatori, elettrificazione infissi.

Adottare soluzioni tecnologiche come sensori di sicurezza, teleassistenza, safe bed system e un apposito braccialetto digitale che garantisce il monitoraggio continuo dello stato di salute e di bisogno della persona anziana, con segnalazione cadute e richieste di soccorso a una Centrale Operativa attiva H24; usufruire di un potenziamento della rete dei servizi domiciliari di igiene e cura della persona e dell’ambiente domestico, potenziamento del tempo libero e della fruizione di attività esterne, accesso ai servizi pubblici, per un migliore supporto materiale e relazionale.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà; l’Assessore al Welfare, Lucia Anita Nucera; il Dirigente del Settore Welfare, Francesco Barreca e la Responsabile unica del procedimento, Paola Amato. Per il Consorzio Macramè interverranno il Presidente Gianni Pensabene ed il Responsabile dell’Area Cure domiciliari, Giuseppe Carrozza.

A illustrare gli aspetti tecnici e innovativi dell’intervento sarà il prof. Ottavio Amaro del Dipartimento di Architettura e Territorio dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, insieme agli operatori partner tecnologici. Tutti le informazioni e le modalità di accesso saranno illustrate durante la conferenza stampa.