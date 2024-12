Giornata persone con disabilità, a Palazzo San Giorgio i ragazzi di Agiduemila

In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, il sindaco Giuseppe Falcomatà, insieme all'Assessora comunale alle Politiche Sociali Lucia Nucera, ha preso parte all’iniziativa promossa dall'Associazione Agiduemila che, nella Galleria di Palazzo San Giorgio, ha messo in mostra i lavori prodotti dai ragazzi e dalle ragazze dell’associazione di volontariato.

«Come amministrazione comunale – ha detto il sindaco Falcomatà – siamo contenti di stare accanto alla presidente Sara Bottari, ai giovani di Agiduemila, alle loro famiglie ed a tutto il mondo che si impegna nel sociale e che vede, da sempre, la nostra città protagonista. Questo è un momento in cui la cittadinanza è presente, come sempre, e contraddistingue, ancora di più, la sensibilità rispetto a temi così importanti».

«È un piacere ed un’emozione – ha aggiunto - vedere la Galleria di Palazzo San Giorgio diventare teatro di eventi culturali o di rilevanza sociale come quello promosso da Agiduemila, dove i ragazzi e le ragazze hanno esposto i loro piccoli capolavori di artigianato e rallegrato il Corso Garibaldi con balli e canzoni di Natale».

«Se esistono beni immateriali in grado di definire bene la nostra comunità – ha concluso Giuseppe Falcomatà – sono, senza dubbio, la solidarietà, l’accoglienza, la partecipazione alle sofferenze ed alle fragilità delle persone. Sono veri e propri segni distintivi dell'identità reggina. Su questo, Reggio si distingue e per noi è un vanto. Nei cuori dei reggini, infatti, non albergherà mai l’indifferenza e la giornata fantastica promossa da Agiduemila ne è l’ennesima dimostrazione».