Marina di Gioiosa. Comma Tre inaugura colonia estiva per disabili

È stata inaugurata al Lido “Caramella” di Marina di Gioiosa Ionica la colonia estiva per persone con disabilità, promossa dall’Associazione Comma Tre, presieduta da Simona Coluccio. Un’iniziativa di grande valore sociale che ormai si ripete da 12 anni offrendo ai più fragili la possibilità di trascorrere l’estate al mare, in un clima di allegria e condivisione.

“Noi in qualche modo rispondiamo a delle carenze importanti e visibili sul territorio. Le associazioni svolgono un lavoro che dovrebbe spettare alle istituzioni. Andiamo avanti con amore, passione e pochissime risorse, spesso sostenuti da enti come il Gal Terre Locridee e dal suo presidente, Francesco Macrì. Le istituzioni però devono fare un passo avanti, essere più presenti” ha detto Coluccio.

“Oggi, nonostante tutto – ha poi aggiunto - ripartiamo con questa colonia che entusiasma i nostri ragazzi, e di questo siamo grati al Lido “Caramella” che ci ospita da tanto. Il nostro è un progetto di vita ad ampio respiro, che guarda al globale di tutto ciò che significa disabilità, perché l’integrazione deve essere reale. La strada è ancora lunga ma andiamo avanti” .

Un esempio di resilienza

“Anni fa – ha aggiunto il presidente del Gal Francesco Macrì – si organizzava un bellissimo campo a Roccella con l’Unitalsi, unica occasione per molti ragazzi fragili di uscire di casa. Oggi bisogna continuare su questa strada e Comma Tre, in tal senso, con la sua presidente Simona Coluccio, che siamo orgogliosi di affiancare, è un grande esempio di tenacia e resilienza. Da parte nostra, come Gal stiamo finanziando nuove strutture inclusive, parchi destinati al divertimento e allo sport, accessibili anche a persone con disabilità”.

“Bisogna costruire tassello dopo tassello, sensibilizzare, puntare all’affermazione di una società che non lascia indietro nessuno, che sa fare tesoro delle diversità. Questo è un territorio economicamente fragile, ma dobbiamo farlo crescere partendo anche dal sociale” ha concluso Macrì.

Un problema di tutti

Secondo Ettore Lacopo, membro del consiglio direttivo del Gal e neoeletto presidente del Lions Club di Locri, “la carenza di servizi sociali, sia per le persone diversamente abili sia per altre categorie svantaggiate, come donne maltrattate e anziani, è un problema che deve riguardare tutti. Ci sono ambiti sanitari, come quello di Caulonia e Locri, che lavorano bene, ma non basta. Bisogna unire le forze e sviluppare una coscienza sociale più diffusa. Solo lavorando in maniera sinergica i risultati si possono ottenere”

Al centro le politiche sociali

“Come amministrazione ci siamo e ci saremo. Le politiche sociali hanno un posto centrale nel nostro programma amministrativo, come azione prioritaria. Ci teniamo quindi a evidenziare il nostro impegno accanto alle associazioni e alle imprese, come il Lido Caramella, che lavorano quotidianamente per i più fragili” ha assicurato poi Rocco Agostino, vicesindaco neoeletto di Marina di Gioiosa Ionica, presente con la consigliera Carmela Femia che, sulla stessa linea, ha sottolineato l’importanza dei progetti di inclusione e la volontà dell’amministrazione di proseguire su questa strada.

La sede nel bene confiscato

Il sindaco Luca Ritorto, ha sottolineato l’importanza simbolica della sede dell’associazione, situata in un bene confiscato alla mafia e ha ribadito: “Realtà come Comma Tre stimolano da anni le istituzioni. È vero, siamo in ritardo rispetto ad altre zone d’Italia, ma stiamo recuperando. Il lavoro dell’ambito territoriale con capofila Caulonia ha reso i comuni più consapevoli. Questi momenti sono fondamentali non solo per l’inclusione, ma anche per la riflessione e il cambiamento”.

Ats: “l’impegno è massimo”

“Il nostro impegno in questo settore – ha precisato Sonia Bruzzese, responsabile dell’Ambito territoriale e sociale di Caulonia - è massimo e siamo felici di vedere che questa colonia torna ogni anno, puntuale, dando continuità a questo servizio prioritario che supportiamo con cura e attenzione. È un esempio concreto di inclusione e vicinanza alle persone più fragili, frutto della sinergia tra istituzioni pubbliche e realtà del terzo settore che condividono valori e obiettivi comuni”.

“Come Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, manteniamo un dialogo costante con la Regione Calabria affinché esperienze come questa possano essere valorizzate, replicate e sostenute con maggiore forza, superando le difficoltà legate alla mancanza di strutture adeguate e rendendo il nostro territorio sempre più accogliente e accessibile per tutti” ha concluso.

Lido: “sempre al fianco”

Infine, Fabio Belcastro, titolare del Lido Caramella, ha ricordato l’impegno costante negli anni: “Siamo al fianco di Simona Coluccio dal 2014. Abbiamo sempre messo a disposizione la nostra struttura per accogliere questi ragazzi e le loro famiglie, attrezzandoci per garantire accesso e sicurezza in spiaggia. Il sociale non deve essere un’attività stagionale, ma un impegno costante tutto l’anno”.