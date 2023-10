Calcio a 5 femminile. Royal Lamezia, Biancoverdi di scena a San Giuliano Milanese

"Le lombarde hanno maturato finora una sola vittoria e tre sconfitte, ragion per cui venderanno cara la pelle. Le lametine, che finalmente possono contare sulla fuoriclasse brasiliana Jessica Getulio e sul rientro di Mantyla dopo la squalifica, non hanno alternative: a San Giuliano per la vittoria!" E' quanto afferma Enzo Iamunno, mister della squadra di calcio a cinque femminile Royal Team Lamezia.

“La squadra si avvicina al prossimo impegno contro Kick Off Milano con il solito impegno e con la solita determinazione a voler conquistare i primi punti del campionato. Nonostante la consapevolezza delle difficoltà iniziali per la nuova categoria e per tutto quello che ne scaturisce, è stato ancor più complicato dovuto ad un’emergenza forzata sia a livello numerico che a livello strutturale/organizzativo", ha continuato.

"Le ragazze comunque gradatamente hanno giocato sempre in crescendo al di là di tutto e al massimo delle condizioni attuali. Dopo la prima giornata abbiamo giocato alla pari con la Lazio meritando qualcosina in più, contro Verona prestazione in crescita e abbiamo sfiorato un risultato utile controllando fin nella seconda parte della partita", ha sottolineato il mister.

"Infine, prestazione di sacrificio e applicazione contro una delle migliori squadre italiane del campionato, uscendo tra gli applausi! Squadra che pian piano si sta compattando e sta migliorando allenamento dopo allenamento, per domani recuperiamo giocatrici e forma e daremo filo da torcere ad un’ottima squadra, blasonata e con una grossa tradizione di futsal”, ha concluso Iamunno.