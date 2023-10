Calcio, Seconda Categoria. Siderno-Rizziconi 3-0. I biancoazzurri vincono e convincono

Vince e convince, davanti ad un nutrito pubblico e che non si vedeva da tempo, la compagine biancoazzurra del Città Di Siderno, che se pur rimaneggiata in difesa, dopo un primo tempo meno brillante rispetto al secondo nella sfida casalinga contro il Rizziconi, valida per la seconda giornata del campionato di seconda Categoria, Girone E, s’aggiudica l’intera posta in palio, col risultato finale di 3-0.

Entrando nella cronaca della partita: il primo squillo lo tenta il Rizziconi al 2' minuto con Forestieri che si conclude con un nulla di fatto.

I padroni di casa si affacciano in avanti al 7' minuto con un tentativo da fuori area di Antonio Commisso che conclude alto sulla traversa. Quattro minuti più tardi ci provano ancora i biancoazzuri con un tentativo solitario sulla fascia destra di Rocco Pasqualino che però non va a buon fine.

Al 13' e 15' doppia occasione su calcio piazzato, prima su punizione e poi su corner per il Città Di Siderno sempre con Antonio Commisso alla battuta, ma in entrambi i casi la palla viene respinta in angolo. Al 20' si rifacciamo in avanti gli ospiti con una punizione di Forestieri che però non si concretizza.

Due minuti dopo Siderno in avanti, palla in mezzo di Commisso che per poco non trova un compagno in area. Alla mezz'ora Rizziconi pericoloso con la punizione in area sempre di Forestieri, la palla resta in area tiro ospite e respinta in angolo.

Al 38' ci prova Antonio Carabetta con una conclusione personale calciata fuori. Ma al 41' ecco arrivare il gol, sventagliata di capitan Mario Fuda sulla destra per Carabetta che in progressione dalla destra si inserisce in area, serve Andrea Pasqualino per il vantaggio del Città Di Siderno. Il primo tempo termina sul risultato di 1-0 per i padroni di casa.

NELLA RIPRESA gioco più spezzettato all'inizio da una serie di piccoli infortuni ospiti, ma al 9' del st ecco arrivare la rete del 2-0, da calcio piazzato di capitan Mario Fuda che serve in area Andrea Pasqualino che invece di calciare direttamente la stoppa, salta il portiere e mette in rete il 2-0 per il Città di Siderno.

Al 13' del st primo cambio nel Siderno fuori Archinà e dentro Stefano. Due minuti dopo altro cambio, fuori Rocco Pasqualino dentro Barranca, ridisegnando di fatto la difesa per l'ennesima volta. Successivamente serie di costruzioni di azioni in avanti da entrambe le parti, senza però nessun tentativo di finalizzazione.

Al 24' punizione di Mario Fuda dalla destra respinta dalla barriera, sulla conclusione però lo stesso Fuda abbandona il campo per precauzione al suo posto entra Luca Figliomeni.

Serie di cambi anche nelle file ospiti effettuate da mister Scarfò. Altro tentativo dei padroni di casa su calcio piazzato al 29' questa volta con Antonio Commisso, pallone lento e bloccato da Condina.

Tentativo ospite su punizione al 34' st che non si concretizza. Un minuto dopo clamorosa ripartenza dei padroni di casa con Stefano sulla sinistra che serve Carabetta che a porta libera in area fallisce incredibilmente il gol del 3-0.

Al 37' sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore ospite poi con il proseguimento dell'azione il portiere di casa in uscita sembra colpire un avversario però il direttore di gara non concede il possibile calcio di rigore e da solo il corner.

Al 42' del st da rimessa laterale dalla sinistra nasce la rete del gol di Barranca servito ottimamente da Carabetta. Poco dopo spazio per Filippone che rileva Carabetta. Sul finale di partita azione solitaria di Stefano che vede stamparsi il suo tiro sulla traversa, tenta il tap-in vincente Filippone ma l'arbitro annulla. La partita termina sul risultato di 3-0 a favore dei padroni di casa.

Adesso testa già alla prossima gara, Sabato 4 Novembre a Bovalino alle ore 14:30 contro il Benestare.

IL TABELLINO

Città di Siderno - Rizziconi 3-0

Marcatori: 41' pt e 9' st A. Pasqualino, 42' st Barranca.

Arbitro: S. Saieva di Reggio Calabria.

Città Di Siderno: 1. Gullaci G., 2. Pasqualino R., 3. Archinà., 4. Costa G., 5. Fuda V., 6. Caruso V., 7. Pasqualino A., 8. Loccisano, 9. Carabetta A.., 10. Fuda M. (C), 11. Commisso A. A disp: 12. Scruci, 13. Raso A., 14. Figliomeni L., 15. Barranca, 16. Terrioti, 17. Filippone, 18. Fonte, 19. Riccio, 20. Stefano. Allenatori: T. Costa - R. Raso.

Rizziconi: 1. Condina, 17. Zambara, 15. Cotet, 5. Russo, 14. Mavrivi, 10. Forestieri, 3. Rottura, 7. Russo (C), 11. Cordopatri, 4. Caratozzolo, 18. Gadaleta. A disp: 12. Sciotto, 19. Naso, 20. Bello, 6. Sergi, 9. Prattico', 22. Marvaso, 13. Ventrice, 8. Tropeano, 16. Mazzu'. All. S. Scarfo'.